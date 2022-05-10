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لبنان

أصوات المغتربين في صندوق بمطار اميركا.. "سارحة والرب راعيها"! (صورة)

Lebanon 24
10-05-2022 | 06:10
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نشر أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر صندوق أصوات المغتربين في مطار ولاية أوريغون الأميركية. 
وعلّق عليها بالقول: "سارحة والرب راعيها". 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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