رفع اختام الشمع الاحمر عن شركة "مكتف" (صور)

بتاريخ اليوم صدر قرار عن قاضي الامور المستعجلة في المتن، القاضي رالف كركبي قضى بفض الاختام عن ابواب شركة مكتف ش.م.ل فوراً، وذلك عملاً بنص المادة ٥٧٩ من قانون اصول المحاكمات المدنية؛ كون استمرار إقفال ابواب الشركة المشار اليها يشكل تعدياً واضحاً على حقوقها المشروعة لممارسة نشاطها التجاري، في ضوء صدور قرار عن النائب العام المالي بحفظ الملف لعدم وجود جرم جزائي كما صدور قرار عن النائب العام التمييزي بفض الاختام ايضا، سنداً لمبدأ تسلسل النيابة العامة كوحدة لا تتجزأ تحت سلطان ورقابة النائب العام التمييزي.

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