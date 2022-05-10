تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات في حارة صيدا

جال مندوبو وزارة الاقتصاد وبمؤازرة دورية من عناصر امن الدولة - مكتب صيدا في حارة صيدا على اصحاب المولدات الكهربائية وقاموا بتسطير محاضر ضبط بحق خمسة منهم لتقاضيهم رسوما مالية غير قانونية ومخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة .

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