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لبنان

تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات في حارة صيدا

Lebanon 24
10-05-2022 | 07:00
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جال مندوبو وزارة الاقتصاد وبمؤازرة دورية من عناصر امن الدولة - مكتب صيدا  في حارة صيدا على اصحاب المولدات الكهربائية وقاموا بتسطير محاضر ضبط بحق خمسة منهم لتقاضيهم رسوما مالية غير قانونية ومخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة . 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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لبنان

إقتصاد

مولدات

محاضر ضبط

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