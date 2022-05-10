"القوّات" تردّ على باسيل: آخر مَن يحقّ له الكلام والموضوع على لائحة عقوبات عنوانها الفساد

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:



يصرّ النائب جبران باسيل على تكرار معزوفة تخطي "القوات اللبنانية" لسقف الصرف الانتخابي، ولكن ما نجهله صراحة كيف توصّل إلى هذه الخلاصة الاستشرافية والانتخابات لم تنته فصولاً بعد وهيئة الإشراف لم ولن ترفع تقريرها قبل انتهاء هذه الانتخابات ودراسة الأرقام التي في ضوئها تحدِّد مَن تجاوز أم لم يتجاوز السقف الانتخابي؟

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وكيف له أن يتحدّث عن تجاوز الصرف الانتخابي ولديه محطّة تلفزيونية تبثّ الأضاليل 24/24، ولا بدّ أن تكون هيئة الإشراف قد رصدت وترصد تجاوزات هذه المحطة؟