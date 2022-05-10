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لبنان

ختم سوبرماركت في عبرا بالشمع الاحمر

Lebanon 24
10-05-2022 | 06:16
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أقفل فريق من المكتب الاقليمي للامن العام في محافظة لبنان الجنوبي، سوبرماركت في عبرا شرق مدينة صيدا، وختمه بالشمع الاحمر بناء لقرار النائب العام الاستئنافي  في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وذلك بسبب مخالفة صاحبه بيع المواد الغذائية والسلع باسعار مرتفعة تتجاوز هامش الارباح  المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد، رغم تحرير محاضر ضبط بحقه من قبل مفتشي الاقتصاد خلال جولاتهم الرقابية المتكررة عليه، وتعهده الالتزام بخفض الاسعار.
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