الرئيس عون يتحدث عن استخدام المال الانتخابي... هذا ما قاله

رحب رئيس الجمهورية ميشال عون بمشاركة بعثة من المنظمة الفرانكوفونية بمراقبة الانتخابات، وقال: "دليل على ايمان المنظمة الراسخ في احترام الديمقراطية في لبنان".

ولفت عون إلى أنّ "استخدام المال الانتخابي من قبل بعض المرشحين يستوجب تدخل هيئة الاشراف على الانتخابات والقضاء".

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وأشار إلى أنّ "كل الإجراءات اتخذت لتجري الانتخابات في أجواء من الشفافية والحرية، وارتفاع نسبة ترشح النساء مسألة إيجابية يؤمل ان تتطور في الانتخابات المقبلة".

أما رئيسة البعثة الفرانكوفونية، فنوّهت بحرص الرئيس عون على اجراء الانتخابات، وقالت: "الديمقراطية يجب ان تطبق بكل حرية وشفافية".