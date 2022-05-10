في هذه المناطق.. قرار بإقفال المطاعم والمقاهي عند الاولى بعد منتصف ليل السبت

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا قضى بإقفال المقاهي والمطاعم ضمن نطاق المحافظة عند الساعة الاولى من بعد منتصف ليل السبت 14 أيار الجاري الذي يسبق يوم إجراء الانتخابات النيابية.

Advertisement