الخارجية تسلمت من سفير لبنان في روسيا حقيبة دبيلوماسية بأصوات الناخبين

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تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بالمدير العام للمغتربين هادي الهاشم فجر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، من السفير اللبناني في دولة روسيا الاتحادية شوقي بو نصار، حقيبة دبيلوماسية تضم أصوات اللبنانين الذين اقترعوا في روسيا.وتم تسطير محضر باستلامها بحضور اسامة الحايك من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، ونقلها الى مصرف لبنان وسط مواكبة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي في المطار .