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لبنان

لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي.. رسالة الى وزير التربية

Lebanon 24
10-05-2022 | 07:17
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صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي البيان التالي: 
 
تطالب اللجنة وزير التربية كونه اخذ قرارا بالتعطيل من صباح نهار الخميس وحتى مساء نهاء الاثنين اصدار قرار باحتساب ساعات المتعاقدين في المدارس والثانويات والمهنيات.
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فما ذنب الاساتذة المتعاقدين في خسارة ساعاتهم التعاقدية خلال ثلاثة ايام.
وتطرح علامات استفهام حول ايام التعويض التي لا يلتزم بها اي مدير مدرسة وثانوية والوزير على علم بذلك.
وتسأل اللجنة ايضا لماذا لا يعطي الوزير اللجنة موعدا لمناقشة ابرز مشاكل الاساتذة المتعاقدين وخصوصا بدل النقل والحوافز وتعويض ايام الاضرابات والعطل، والعقد الكامل، وكذلك رفع بدلات المراقبة في الامتحانات الرسمية واعمال اللجان والتصحيح.
وختاما اعطونا بدلات الانتخابات بيد اليَمين واخذوهم بيد الشمال من جهة اخرى.
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