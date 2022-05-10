مرشح جديد يعلن عزوفه عن خوض الانتخابات

أعلن المرشح عن دائرة النبطية الثالثة على لائحة "صوت الجنوب" محمود شعيب عزوفه عن الترشح. وجاء في بيان العزوف: "باسم الوطن.. ولأن الثورة على الظلم والفساد هي وجوديةٌ في حياتنا كالهواء والشمس والبحر وكما تثور الشمس على ظلمة الليل يثور الهواء محركا مياه البحر كي ينظف فساد ركونه فلم تخلق الشمس كي تقتنع بسجن الليل المعتم ولم يخلق الهواء كي يبقى خلف باب الحياة ولم يخلق البحر كي تتحول مياهه إلى مياه آسنة... هكذا هي الثورة قرأناها على شفاه التاريخ فانتصر الكاتب والكتاب وما أكثر المنتصرين.

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أشكر كل من ساندنا ودعمنا سواء في ترشيحنا وفي عزوفنا عن الترشح، متمنين في القريب العاجل وصولنا إلى تغيير سياسي في هذا الوطن بداية من إلغاء الطائفية السياسية وصولا لوطن نهائي لجميع أبنائه".