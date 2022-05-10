الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات جاء فيها:"بتاريخ 10 / 5 / 2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: حولا، بيت ياحون، علما الشعب والغندورية"."ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 13.12.11.7.6.5 / 5 / 2022 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية"."ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 13،5،2و17/ 5/ 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة"."ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 12 / 4 / 2022 ولغاية 13/ 5/ 2022 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".