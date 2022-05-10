ابراهيم استقبل السفير الكويتي وبحثا في تعزيز التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، سفير دولة الكويت في لبنان السيد عبد العال سليمان القناعي، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة والمديرية.

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