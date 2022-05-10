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لبنان

أطلقوا النار في الهواء وفرّوا

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:16
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أقدم مجهولون يستقلون سيارة "مرسيدس" بيضاء، على اطلاق النار في الهواء في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.
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مرسيدس

إطلاق نار

أبي سمراء

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