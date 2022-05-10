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لبنان

تدابير أمنية للجيش خلال شهر نيسان... وهذه حصيلة التوقيفات (صور)

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:19
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:
 
نفذت وحدات الجيش خلال شهر نيسان المنصرم مهمات مختلفة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية، تضمنت: تدابير وإجراءات أمنية منفذة خلال 1852 نشاط، وعمليات بحث وإنقاذ جوية عدد 1، ومهمات إخماد حرائق عدد 3، ودوريات جوية على الحدود اللبنانية بواسطة طائرات سوبر توكانو عدد 8، ودوريات بحرية عدد 66 ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، ورصد التحركات البحرية للعدو الإسرائيلي وتسجيل 46 خرقاً بحرياً، وتفتيش 60 سفينة تجارية، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مهمات بحث وإنقاذ بحرية، نتج عن ذلك توقيف 1015 شخصاً لارتكابهم أعمالاً جرمية (545 لبنانياً، 74 فلسطينياً، و346 سورياً و50 من جنسيات مختلفة).
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