الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 27050 - 27100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26950 - 27000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.