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لبنان

السنيورة: "ما خلق يلي بدو يتّهمني بالخيانة"... وهذا ما قاله عن قرار الحريري

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:30
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قال الرئيس فؤاد السنيورة "نحن على أعتاب إجراء الانتخابات، ومن الضروري أن يصار إلى احترام القانون وتلبية هذه الانتخابات من أجل فرز مجلس جديد واستعادة السلطات".
 
 
وأضاف السنيورة في حديثٍ للـ"أم تي في": "الرئيس سعد الحريري لم يطلب من اللبنانيين أن يعتكفوا، ولا يجوز أن يُقوَّل ما لم يقُله ويجب تلبية هذا الاستحقاق بل يجب الانتخاب، لأن المقاطعة تؤدي إلى تخفيض الحاصل ما يسمح للطارئين بأن يُصادروا رأي أهالي بيروت واللبنانيين وكي لا يستطيع حزب الله ومَن معه أن يحلوا محلّ السياديين".
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ورأى السنيورة أنّ "الدولة مخطوفة من قبل "حزب الله"، والقرار الحرّ لم يعد موجوداً، وجرى تخريب السياسة الديمقراطية في البلد، واللبنانيون هم من يدفعون الثمن و"ما خلق يلي بدو يتّهم السنيورة بالخيانة".
 
 
وردًّا على السيّد حسن نصرالله، قال السنيورة: "لبنان يتطلب من السيّد حسن أن يعامله بطريقة مختلفة، وهو يعلم أن مَن أعاد بناء الجنوب هي الدولة بمساعدة عربية".
 
 
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