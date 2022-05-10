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لبنان

تزامناً مع الانتخابات... إقفال المقاهي والمطاعم ووقف سير الدراجات الناريّة في كافة المناطق

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:40
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قام وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بتعديل قرارين متعلقين بالانتخابات، وذلك بشأن سير الدراجات النارية وإقفال المقاهي والمطاعم.
 
التفاصيل في الصور أدناه:
 
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