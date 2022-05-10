نصار بحث مع مي الخليل في إعادة إطلاق ماراثون بيروت 2022

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استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة، رئيس جمعية "بيروت ماراثون" السيدة مي الخليل، وبحثا في إمكانية إعادة إطلاق سباق "ماراثون بيروت 2022"، بعد توقفه لسنتين بسبب جائحة كورونا، واتفقا أن يتم عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجمعية للإنتهاء من الدراسة المطلوبة في وقت قريب.وأشار نصار إلى "أهمية إعادة هذا الحدث الرياضي الكبير إلى لبنان، الذي يساهم أيضا في تعزيز واقع القطاع السياحي وتنشيط الحركة الإقتصادية، بالإضافة إلى إبراز صورة لبنان وعاصمته بيروت كما نحبها جميعا".وأكد مشاركته في سباق نصف ماراثون صور الذي تنظمه الجمعية في 19 حزيران 2022 في مدينة صور.