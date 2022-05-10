Advertisement

لبنان

نصار بحث مع مي الخليل في إعادة إطلاق ماراثون بيروت 2022

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-950848-637877981859997440.png
Doc-P-950848-637877981859997440.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة، رئيس جمعية "بيروت ماراثون" السيدة مي الخليل، وبحثا في إمكانية إعادة إطلاق سباق "ماراثون بيروت 2022"، بعد توقفه لسنتين بسبب جائحة كورونا، واتفقا أن يتم عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجمعية للإنتهاء من الدراسة المطلوبة في وقت قريب.
Advertisement
 
وأشار نصار إلى "أهمية إعادة هذا الحدث الرياضي الكبير إلى لبنان، الذي يساهم أيضا في تعزيز واقع القطاع السياحي وتنشيط الحركة الإقتصادية، بالإضافة إلى إبراز صورة لبنان وعاصمته بيروت كما نحبها جميعا".
 
وأكد مشاركته في سباق نصف ماراثون صور الذي تنظمه الجمعية في 19 حزيران 2022 في مدينة صور.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-05-11
02:30 | 2022-05-11
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website