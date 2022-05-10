أطلق النار بسبب أفضلية مرور... هذا ما جرى في ساحة سعدون في أبي سمراء

أقدم شخص على إطلاق النار من مسدس حربي في الهواء، وذلك بسبب أفضلية مرور بين سيارتين، بالقرب من ساحة سعدون، في منطقة أبي سمراء في طرابلس.

وفرّ بعدها الى جهة مجهولة، من دون وقوع إصابات.