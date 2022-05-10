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لبنان

الراعي "مع وليد عبود"

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:52
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يطلّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في برنامج "مع وليد عبود" عبر "تلفزيون لبنان" مساء الأربعاء 11 أيار التاسعة الا ربعاً.
 
الراعي سيتطرق خلال الحلقة الى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن نزع سلاح الحزب، كما سيكشف عما اذا كان سبب إرجاء زيارة البابا فرنسيس للبنان صحياً فقط ام انه يحمل ابعادا سياسية.
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وسيتحدّث الراعي في الحلقة عن صراع المحاور والحياد، وعن تطلعاته للاستحقاق الانتخابي، ورؤيته الى الإستحقاق الرئاسي. إضافة الى ملفات تُعنى بالشأن الإقتصادي، وضع حاكم مصرف لبنان، وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
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