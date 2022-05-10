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لبنان

غدا صباحاً.. هذا ما سيحصل أمام النافعة في الدكوانة

Lebanon 24
10-05-2022 | 10:20
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 أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة إيلي قزي تنفيذ إعتصام أمام مركز النافعة في الدكوانة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء، وذلك إحتجاجا ورفضا لإستمرار إقفال مراكز "النافعة" في مختلف المناطق اللبنانية.
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ودعت النقابة في بيان اليوم "وسائل الإعلام الى تغطية هذا التحرك التصعيدي الذي تنفذه النقابة لدفع المسؤولين للعمل من أجل القيام بما يلزم لإعادة فتح هذه المراكز الحيوية بالنسبة للدولة والمواطنين وقطاع السيارات".
 
وأعلنت أنها "ستجري بعد ظهر غد تقييم للتحرك ونتائجه لتبني على الشيء مقتضاه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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