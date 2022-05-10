بري: الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للاقتراع بكثافة "للتأكيد على التمسّك بالمقاومة نهجاً وثقافة وسلاحاً إلى جانب الجيش والشعب". وقال: "أنتم مدعوون للاقتراع للتأكيد للقاصي والداني أن شهداء المقاومة هم بناة الوطن الحقيقيون وليس لصوص الهيكل في الداخل". ووصف الاستحقاق الانتخابي الحالي على أنّه "الأهم والأخطر في تاريخ لبنان".

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وأشار بري خلال كلمة له حول الاستحقاق الانتخابيّ إلى أنّ "المرحلة الماضية منذ 17 تشرين الأول، مروراً بانفجار المرفأ، شهدت تحريضا طائفياً بغيضا وافتراءً على حركة أمل وتاريخها". وأضاف: " اللوائح المنافسة للأمل والوفاء بما فيها تلك العابرة للسفارات والغرف السوداء غيبت الواقع الإقتصادي الأليم عن حملاتها الإنخابية وركزت كل حملاتها على الثنائي وسلاح المقاومة".

وتابع: "باسم الثنائي فليكن الحكم والحاكم في ملفات الفساد للقضاء، ولا غطاء على أحد ولم يقارب أحد هذا الملف كما قاربته حركة أمل عبر إقرار القوانين التي تحارب الفساد".

وقال بري: "نحن مع إسقاط منظومة الفساد لكن حذاري من هؤلاء الذين يستثمرون على وجع الناس ودمائهم بشعرات حق يراد بها باطل لأننا نعلم أن "آخر هم" عندهم استهداف هذه منظومة بل يسعون لإستهداف منظومة قيمنا".