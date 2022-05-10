انتهاء التحضيرات اللوجستية للانتخابات جنوبا.. البدء بمرحلة اقتراع الموظفين الخميس

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تسارعت وتيرة انهاء التحضيرات اللوجستية والإدارية في محافظة لبنان الجنوبي بوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري على مرحلتين، الاولى يوم الخميس المقبل، لاقتراع الموظفين والمعلمين تمهيدا لالتحاقهم بمراكز الاقتراع واداء مهامهم كرؤساء اقلام وكتبه مساعدين في القرى والبلدات ، وقد خصص لهم قلمي اقتراع في سرايا صيدا داخل قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث جهزت بكافة ادوات ولوازم العملية الانتخابية التي على أساسها سيتم تصويت الناخبين الموظفين البالغ عددهم في مدينة صيدا 109ناخبين ، قرى صيدا الزهراني 612 ناخبا، اما على صعيد سرايا صور فيتحضر 880 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في قلمي اقتراع، وفي قضاء جزين يقترع 230 ناخبا في قلم واحد داخل سرايا جزين الحكومية.وتليها المرحلة الثانية يوم الاحد المقبل في الخامس عشر من الحالي، بعدما جندت المحافظة فريق عمل من موظفيها بتوجيهات من المحافظ منصور ضو، لاستلام الصناديق من وزارة الداخلية المزودة بجميع مستلزمات الاقتراع من علب الحبر الازرق السري والقرطاسية ولوائح المرشحين وغيرها ، لتسليمها فجر يوم السبت لرؤساء الاقلام كل بحسب منطقته ، كما نشط فريق عمل المحافظة في تسليم التصاريح الخاصة للمندوبين المتجولين والثابتين التابعين للماكينات الانتخابية بحسب الأصول القانونية، وللغاية نفسها عقد اجتماع مجلس امن فرعي في سرايا صيدا برئاسة المحافظ ضو وحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، حيث تم وضع الية للتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية.