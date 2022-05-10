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لبنان

وقفة لأهالي بلدات قضاء زغرتا احتجاجًا على سرقة أسلاك وأعمدة ومحطات الكهرباء

Lebanon 24
10-05-2022 | 12:10
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نظم عدد من اهالي بلدات وقرى قضاء زغرتا وقفة رمزية إحتجاجية على أوتوستراد زغرتا - الكورة، للتنديد بعمليات السرقة التي طالت أسلاك وأعمدة ومحطات الكهرباء في بلداتهم ل 13 مرة متتالية خلال هذه السنة.
 
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ودعوا "الجهات الأمنية  الى تحمل كامل مسؤولياتها بالكشف عن المرتكبين وتوقيفهم"، كما ودعوا "إتحاد البلديات الى العمل على تجهيز عناصر شرطة للحراسة المشددة ومراقبة المداخل والمخارج الرئيسية لبلداتهم"، معتبرين ان "هذا التحرك هو رمزي تحذيري، وفي حال لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم المحقة سوف يكون لديهم تحركات أوسع".
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