Advertisement

لبنان

كان يعبر جسر الملولة... فتعرض للصدم

Lebanon 24
10-05-2022 | 12:13
A-
A+
Doc-P-950922-637878071951532940.jpg
Doc-P-950922-637878071951532940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "و.ن" فلسطيني الجنسية لحادث صدم أثناء عبوره جسر الملولة في طرابلس مما أدى إلى إصابته في رأسه ورضوض في أنحاء جسده. 

وتولت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إسعافه ونقله إلى مستشفى الإسلامي للعلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث صدم على اوتوستراد شكا باتجاه طرابلس نتج عنه جريح (التحكم المروري)
lebanon 24
11/05/2022 09:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثٌ مروّع في طرابلس.. سيارة تصدمُ طفلاً!
lebanon 24
11/05/2022 09:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابته في الرأس... دراجة نارية تصدم طفلًا في طرابلس وهذه هي حالته
lebanon 24
11/05/2022 09:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات مكشوفة سُنياً…وإختبار طرابلس هو المحك
lebanon 24
11/05/2022 09:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

صدم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-05-11
02:30 | 2022-05-11
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website