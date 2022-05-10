كان يعبر جسر الملولة... فتعرض للصدم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "و.ن" فلسطيني الجنسية لحادث صدم أثناء عبوره جسر الملولة في طرابلس مما أدى إلى إصابته في رأسه ورضوض في أنحاء جسده.



وتولت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إسعافه ونقله إلى مستشفى الإسلامي للعلاج.

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