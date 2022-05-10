حادث سير مروع عند نقطة المصنع... الشاحنة "تطحن" سائقها! (صور)

تدهورت شاحنة عند نقطة المصنع الحدودية كانت محملة بالبضائع ومتجهة نحو الحدود اللبنانية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وفي التفاصيل، عند سلوك الشاحنة أحد المنحدرات فقد السائق الفرامل فلم يعد يسيطر عليها مما أدى الى تدهورها واشتعال النيران فيها.وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سائق الشاحنة من التابعية المصرية يدعى ابراهيم مبروك محمد عبد المقصود وقد لقي حتفه تحت الشاحنة بعد تدهورها.وقد حضرت عناصر مركز المصنع التابعة للدفاع المدني وعملت على إطفاء النيران. كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.