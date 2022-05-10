أحرق لوحة إعلانية عائدة لمرشح أحد الأحزاب وهذا ما حل به

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "الحاقا بالبيان السابق الصادر بتاريخ 7/5/2022 والمتعلق بتعدّيات على لوحات انتخابية لمرشحين حزبيين، بتاريخ 10 / 5 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشويفات المواطن (ح.أ) لإقدامه بتاريخ 6/5/2022 على إحراق لوحة إعلانية عائدة لمرشح أحد الأحزاب المحلية في منطقة السعديات برفقة ثلاثة أشخاص آخرين.بوشر التحقيق مع الموقوف وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.