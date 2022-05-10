الحكم بالإعدام على قاتل محمد شقير في بعلبك عام 2008

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع برئاسة القاضي علي عراجي وعضوية المستشارين القاضيين إيهاب عبد الرحيم ووائل أبو عساف، حكما قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم علي قهرمان شيرازي، بعدما أدانته بجريمة قتل المغدور محمد مصطفى شقير عمدا وعن سابق تصور وتصميم بعلبك بتاريخ 5/4/ 2008، وألزمته بدفع مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية كتعويض شخصي للجهة المدعية بمثابة العطل والضرر، وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية، كما ألزمته بنشر مضمون هذا الحكم كاملا على نفقته في صحيفتي "النهار" و"الديار".

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