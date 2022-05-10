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لبنان

قائد القطاع الغربي في اليونيفيل: استقرار لبنان مؤشر للشرق الأوسط

Lebanon 24
10-05-2022 | 13:55
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أكد قائد القطاع الغربي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال ماسيمليانو ستيكا أن "لبنان هو على الدوام مؤشرا لاستقرار الشرق الأوسط بأكلمه"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء. 
 
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وقال قائد القطاع الغربي، الذي تقوده إيطاليا والمتمركز حاليا في فرقة "بوتسوولو ديل فريولي كافالاري": "لطالما كان لبنان مفترق طرق، وهو أيضا مؤشر لاستقرار للشرق الأوسط بأكمله".
 
وأشار ستيكا في مكتبه بقاعدة الكتيبة الإيطالية في بيت شاما، إلى أنه "عندما يكون الشرق الأوسط مستقرا، يكون لبنان مستقرا، وعندما يضطرب الشرق الأوسط، ينفجر لبنان"، موضحا أنه "في رقعة الشطرنج هذه، بعثة يونيفيل آثرت الوحدة من خلال تحقيق هذا الاستقرار وتعاقب التوازنات والحفاظ عليهما، والتي تتناوب مع لحظات تصعيد للتوتر".
 
وشدد على أن "كتيبة الخوذ الزرق الإيطالية، تحافظ على التوازن في هذا الجزء من العالم الذي، بطريقة ما، يصيب المنطقة بشكل إيجابي"، مؤكدا أن "الاستقرار وأي توتر في لبنان يتردد في إسرائيل ومن هناك، وله تأثير مضاعف، على الشرق الأوسط برمته".
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