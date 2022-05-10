في لبنان... حالتا وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097643، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

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