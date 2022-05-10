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لبنان

تساؤل عن صعود الدولار

Lebanon 24
10-05-2022 | 17:29
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يتساءل مصرفيون عن الأسباب التي تجعل الدولار يسجّل صعوداً مستمراً، على الرغم من وفرة العروض في السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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