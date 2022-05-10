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كسب الوقت

Lebanon 24
10-05-2022 | 17:45
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لا تزال دوائر المالية، في ما خصّ إنجاز معاملات التقاعد، تكسب الوقت على حساب رواتب المستحقين منذ ما يقرب من السنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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