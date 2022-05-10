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لبنان

الحريري نحو مؤتمر تأسيسي لـ "المستقبل".. هل يحضر الى بيروت قبل الانتخاب؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 22:21
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أكدت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري أكدت لـ "الأخبار" أنه "لن يأتي إلى لبنان، ولن يُلقي كلمة قبلَ الانتخابات"، وكشفت أنه ينوي الحضور بعدَ الانتخابات "لإطلاق مؤتمر تأسيسي جديد بعد حصر عدد من استقالوا من التيار وقرروا الانضمام إلى السنيورة والعمل في ماكينته الانتخابية، أو في ماكينات أخرى لمرشحين في بيروت مثل رئيس نادي الأنصار نبيل بدر أو فؤاد مخزومي".غيرَ أن إعادة هيكلة "المستقبل" تنظيمياً دونها عقبات، وفقَ ما تقول مصادر في التيار، أشارت إلى «تجاوزات حصلت بعدَ إعلان الحريري تعليق العمل السياسي والانتخابي"، إذ واصل مقربون منه العمل بشكل سّري لدعم لوائح وأشخاص. وهؤلاء كانوا يطلبون من بعض المنسقين، بخاصة في الشمال، أن يكونوا جزءاً من ماكينات انتخابية، وفقَ ما قال أحد قياديي التيار سائلاً: "كيف سيتعامل الحريري مع هذه الحالة إذ كان بعض هؤلاء كُلّفوا مباشرة من أحمد الحريري الذي طلب من منسق في جبل لبنان تفعيل الماكينة الانتخابية لمصلحة المرشح مروان حمادة، لكنه رفض إلا إذا كانَ هناك توجيه مباشر من سعد الحريري، فيما التزم آخرون ما طٌلب منهم؟".
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