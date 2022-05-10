أعتقدوا أنه مات غرقا في "قوارب الموت"... لكن هذا ما تبيّن!

ذكرت معلومات أنه تم العثور على الشاب محمد عبدالحميد الملقب بـ"محمد البيرة" من منطقة القبة في طرابلس، والذي كان قد اشيع انه قضى غرقا في "زورق الموت"، خلال شهر أيلول 2020.



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وبالتفاصيل، فقد ورد اتصال هاتفي الى والد محمد من احد الاشخاص الذين خرجوا مؤخراً بعفو رئاسي، أخبره فيه بأن ولده يتواجد داخل "فرع فلسطين" في سوريا منذ مدة.



وكان اهل الشاب، ومن ضمنهم والدته وشقيقته، قد أكدوا عبر صفحاتهم على "فايسبوك" انهم بانتظار خبر يفرحهم يؤكد لهم أن ابنهم على قيد الحياة. وأوضحت المعلومات أنه يتواجد داخل أحد السجون السورية.وبالتفاصيل، فقد ورد اتصال هاتفي الى والد محمد من احد الاشخاص الذين خرجوا مؤخراً بعفو رئاسي، أخبره فيه بأن ولده يتواجد داخل "فرع فلسطين" في سوريا منذ مدة.وكان اهل الشاب، ومن ضمنهم والدته وشقيقته، قد أكدوا عبر صفحاتهم على "فايسبوك" انهم بانتظار خبر يفرحهم يؤكد لهم أن ابنهم على قيد الحياة.

ولم تدل اي مصادر رسمية بأي معلومات عن الموضوع.