كلام جازم وإستدراكي لعون

كان لافتًا كلام الرئيس ميشال عون الى صحيفة" الجمهورية" امس بالنسبة إلى الإستحقاق الرئاسي، حيث قال "استباقاً للفرضيات المشبوهة بحصول فراغ في السدّة الرئاسية، أؤكد انني سأترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل ولن أبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، واذا تعذّر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، واذا تعذّر أيضا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الامور بعد 31 تشرين الاول بحكومة تصريف الأعمال ولو انها ستكون مقيّدة الصلاحيات".

ورأت مصادر سياسية متابعة في موقف الرئيس عون إستدراكًا متقدّمًا لما سبق أن أعلنه ل" الجمهورية" أيضًا قبل أشهر عندما قال إنه لن يسلمّ الموقع الرئاسي لغير حكومة أصيلة، في حال تعذّر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.