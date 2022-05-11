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لبنان

النفايات "في الشارع" مجدداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2022 | 03:30
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لاحظ متابعون أن النفايات عادت الى التكدس في الشوارع وان الشركات المولجة رفعها لا تعمل بشكل منتظم.
ورجحت المعلومات أن يكون مرد هذا الأمر الى ارتفاع أسعار المحروقات ما دفع بالشركات الى تقليص أيام العمل، تخفيفاً للتكلفة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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