النفايات "في الشارع" مجدداً

لاحظ متابعون أن النفايات عادت الى التكدس في الشوارع وان الشركات المولجة رفعها لا تعمل بشكل منتظم.

ورجحت المعلومات أن يكون مرد هذا الأمر الى ارتفاع أسعار المحروقات ما دفع بالشركات الى تقليص أيام العمل، تخفيفاً للتكلفة.

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