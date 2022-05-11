20
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
النفايات "في الشارع" مجدداً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-05-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ متابعون أن النفايات عادت الى التكدس في الشوارع وان الشركات المولجة رفعها لا تعمل بشكل منتظم.
ورجحت المعلومات أن يكون مرد هذا الأمر الى ارتفاع أسعار المحروقات ما دفع بالشركات الى تقليص أيام العمل، تخفيفاً للتكلفة.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أزمة النفايات في لبنان... باب للهدر والمنفعة ولا حلول جذرية في الافق!
Lebanon 24
أزمة النفايات في لبنان... باب للهدر والمنفعة ولا حلول جذرية في الافق!
12/05/2022 08:48:52
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة قطاع النفايات
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة قطاع النفايات
12/05/2022 08:48:52
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التعليم المهني في لبنان مهمش.. والدولة غائبة عن التوجيه
Lebanon 24
التعليم المهني في لبنان مهمش.. والدولة غائبة عن التوجيه
12/05/2022 08:48:52
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس: برنامج لبنان جديد
Lebanon 24
باريس: برنامج لبنان جديد
12/05/2022 08:48:52
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
النفايات
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بقميص النوم على السرير.. كارلا حداد حديث المواقع بآخر إطلالة لها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ظهرت بقميص النوم على السرير.. كارلا حداد حديث المواقع بآخر إطلالة لها شاهدوا الفيديو
04:23 | 2022-05-11
11/05/2022 04:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بشورت قصير هيفا وهبي تلفت الأنظار في شوارع باريس.. وشاهدوا كيف تأكل المعكرونة! (صور)
Lebanon 24
بشورت قصير هيفا وهبي تلفت الأنظار في شوارع باريس.. وشاهدوا كيف تأكل المعكرونة! (صور)
02:18 | 2022-05-11
11/05/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)
04:31 | 2022-05-11
11/05/2022 04:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)
03:00 | 2022-05-11
11/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بثياب البحر في السعودية.. تعرفوا الى الممثلة اللبنانية روان طحطوح وزوجها (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها بثياب البحر في السعودية.. تعرفوا الى الممثلة اللبنانية روان طحطوح وزوجها (صور)
08:00 | 2022-05-11
11/05/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:45 | 2022-05-12
مع "التغيير" ولكن "لكل حادثٍ حديث"
01:37 | 2022-05-12
بسبب الحجوزات المسبقة... هذا ما طلبه اصحاب المطاعم في قضاء جبيل من وزارتي الداخلية والسياحة
01:30 | 2022-05-12
هل سيحصل "المردة" على أصوات "المستقبل"؟
01:15 | 2022-05-12
حزب الله لحلفائه: الدعم بهذه الطريقة
01:00 | 2022-05-12
رئيس الحكومة يحدد معالم المرحلة المقبلة: هذه خارطة الحل
00:43 | 2022-05-12
الموظفون يقترعون اليوم.. اجواء هادئة وانتشار عسكري
فيديو
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
14:00 | 2022-05-11
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)
Lebanon 24
عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)
09:36 | 2022-05-11
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
12/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact