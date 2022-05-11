العمال إلى الشارع بعد 15 أيار؟

بعد تخطي صفيحة البنزين أمس الـ 500 ألف ليرة والمازوت الـ 600 ألف ليرة، يسود جو من الاستياء داخل أوساط الاتحاد العمالي العام.

وشدد مصدر في الاتحاد العمالي على "ضرورة رفع بدل النقل فوراً إلى 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين العام والخاص إضافة إلى رفع قيمة المنح المدرسية والتعويضات العائلية."

وطالب المصدر وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة موضوع الحد الادنى للأجور والملحقات والشطور، محذراً من انه "في حال عدم الإسراع بتلبية هذه المطالب سيلجأ الاتحاد العمالي إلى الشارع كوسيلة ضغط لوضع حد لهذا الانهيار. "