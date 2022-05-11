دائرة "الشمال الثالثة"... تنافس نيابي ببعد رئاسي

Advertisement

غالبا ما يتردد على مسامع المواطنين مصطلح "المدفون" للدلالة على حدود لبنان الشمالي وللدلالة بشكل ادق على الحدود السياسية التي انتجتها الحرب اللبنانية في مرحلة من المراحل.واليوم مع اختلاف الزمن وتبدل المعطيات، لم تعد بلدة "المدفون" دلالة للصراع الدموي او للانتشار السياسي، انما تحولت الى بوابة للتيارات والاحزاب والمناطق التي يعوّل عليها لانتاج طبخة رئاسة الجمهورية بمقادير قد تحددها أرقام صناديق الاقتراع .فأقضية البترون والكورة وزغرتا وبشري التي تشكل دائرة الشمال الثالثة، تعتبر "أقضية مسيحية" بامتياز على الرغم من الحضور السني والشيعي فيها، لا بل يمكن اعتبارها "أقضية مارونية"، اذ ان الدفة فيها تميل للحضور الماروني ترشحا واقتراعا وتمثيلا.وللحقيقة، تشهد هذه الأقضية في مختلف الانتخابات النيابية صراعات حادة وصلت الى الاشتباك المباشر في بعض المراحل، واللافت خلال الفترة التحضيرية للانتخابات ان الخطاب السياسي الصرف كان هو السمة الأساسية لحلبة المبارزة بين مختلف المرشحين، كما بدا لافتا ان الدائرة شهدت حراكا جديدا متمثلا بدخول القوى التغييرية الى اللعبة الانتخابية، بغض النظر عن النتائج الممكن ان تحققها عند اقفال الصناديق.من هنا يمكن تقسيم اللوائح المتنافسة في دئارة الشمال الثالثة الى قسمين:1. لوائح تقليدية، سبق لها ان شاركت في الحياة السياسية وعددها 4:• وحدة الشمال: وهي اللائحة المدعومة مباشرة من "تيار المردة" و" الحزب القومي السوري الاجتماعي"، وتضم : روي بهجة عيسى الخوري، اسطفان بطرس الدويهي، طوني سليمان فرنجية، فادي ميشال غصن، جوزف ميشال نجم، ملحم جبران طوق، سليم سعادة وكارول ادمون دحدح.• شمال المواجهة: وهي اللائحة المدعومة مباشرة من "حركة الاستقلال" و"حزب الكتائب" والنائب السابق بطرس حرب، وتضم: أديب عبد المسيح، ميشال رينيه معوض، جوال ميشال الحويك، جواد بولس، مجد بطرس حرب، رشيد نجيب خليفة رحمة، بريجيت بنيامين خير، طوني الياس المارديني واميل رشاد فياض.• رح نبقى هون: وهي اللائحة المدعومة مباشرة من "التيار الوطني الحرّ" وتضم: جبران باسيل، طوني جورج متى، غسان توفيق كرم، وليد جرجس حرب، وليد جرجس العازار، جورج نعيم عطالله وبيار جرجس رفول.• نبض الجمهورية القوية: وهي اللائحة المدعومة مباشرة من حزب "القوات اللبنانية" وتضم: غياث يزبك، ستريدا طوق، سامي حبيب ريحانا ، ماغي انطون طوبيا، فادي كرم، رامي اسكندر سلوم، مخايل سركيس الدويهي، جوزاف اسحق ،فؤاد شامل بولس وليال نعمة.2. لوائح جديدة اي انها لم تشارك سابقا في الحياة السياسية وعددها3:• شمالنا: تمثل بعض القوى التغييرية وتضم: جيستال ريمون سمعان، فدوى ناصيف، رياض طوق، قزحيا الياس ساسين، شادن الياس الضعيف، جهاد نصر فرح، ميشال شوقي الدويهي، ليال سمعان بو موسى، سمعان خليل البشواتي، وربيع جرجس الشاعر.• قادرين نغيّر: تمثل بعض القوى التغييرية وتضم :باسم ميشال صنيج، انيس فوزي نعمة، زانة عبداالله النبتي، جان انطون خيرالله، ميري جو ميشال مطر ومارون انطونيوس محفوض.• وعّي صوتك: تمثل بعض القوى التغييرية وتضم: باسم نديم غنطوس، انطوان يوسف يمين، موسى نقولا لوقا، ميرنا شربل الخوري حنا وجورج بدوي بطرس.اذا، تضم دائرة الشمال الثالثة 53 مرشحاً يتنافسون على 10 مقاعد نيابية ، منهم 35 مرشحاً يتبارزون للفوز بالمقاعد المارونية الـ7 و 18 مرشحا يتنافسون على المقاعد الأورثوذكسية الـ3.يذكر ان عدد الناخبين في "الشمال الثالثة" بلغ 258376 ناخبا، ونسبة الاقتراع في دورة 2018 لم تتخط الـ50% كمعدل وسطي بين الأقضية الـ4، فيما لم يصل الحاصل الانتخابي الأول والثاني الى 12000 صوت.