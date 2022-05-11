نقابة مكاتب السوق: معاودة العمل في 17 الحالي

اعلن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، انه "بناء على بيان هيئة ادارة السير التي اشارت فيه الى فتح ابوابها على الاراضي اللبنانية كافة وبشكل متدرج ، ومنعا للازدحامات والتزاحم، وبسبب اعمال ادارية وضرورات المرحلة، تواصلت النقابة مع المواطنين الذين تأجلت امتحانات القيادة، او الراغبين بتعيين مواعيد امتحانات رخص سوق من جميع الفئات، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء 17 الحالي، لكي يبدأ برنامج العمل الطبيعي ويصار على اساسها ابلاغ المواطنين بتفاصيل اعطاء خدمات المواعيد بما فيها رخص السوق".

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