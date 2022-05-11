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لبنان

هل فعلاً تراجعت أسعار الخضار والفواكه؟

Lebanon 24
11-05-2022 | 02:48
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أشار نقيب مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي الى تراجع في اسعار الخضار والفواكه منذ الرابع والعشرين من نيسان الماضي، لكنه لفت الى ان ارتفاع أسعار البندورة عائد الى مصاعب واجهت المزارعين بسبب الاحوال الجوية، دفعتهم الى تكرار عملية الزرع.
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واذ اشار الى القدرة الشرائية المحدودة للمواطنين، أوضح لصوت لبنان أن المزارع في حالة خسائر مستمرة، ويتنقل من نكبة الى اخرى، واصبح يبيع من مدخراته حتى يستطيع الاستمرار لان متطلبات الزراعة أصبحت مكلفة جداً.
 
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