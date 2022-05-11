سرق خزنة تحتوي على مبالغ مالية كبيرة في "بربور"... وهكذا كان مصيره!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم.بتاريخ 4-5-2022، ادّعى أحد المواطنين في محلة بربور حول تعرضه لسرقة خزنة حديدية من داخل منزله، وهي تحتوي على مبلغ مالي وقدره /70،000/ دولار أميركي، و/100،000،000/ ل.ل.، بالإضافة إلى مصاغ ذهبي تقدر قيمته بحوالى /3،000/ دولار أميركي.على الفور، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية في موقع حصول السرقة، وتوصّلت الى تحديد هوية الفاعلين، وهما:س. أ. (مواليد عام 1999، لبناني) الرأس المدبر لعملية السرقةأ. ش. (مواليد عام 2004، سوري)بنتيجة المتابعة التقنية، تبين وبالأدلّة الموثّقة، أنّ الثاني هو من نفذ عملية السرقة من داخل المنزل، فيما الاول كان ينتظره في محيط الموقع على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود. حيث قام الثاني بوضع الخزنة في سيارة الأول، وغادرا المكان.بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.بتاريخ 5-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف الاول في بيروت، وضبطت السيارة الرباعية الدفع المستخدمة في عملية السرقة. وبتفتيش منزله في محلة الشياح، عثرت على مبلغ وقدره /5288/ دولارًا أميركيًّا، و/34،000،000/ ل.ل.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.