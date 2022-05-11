توقف العمل في مستودع الأدوية في الكرنتينا.. ماذا يجري؟

توقف العمل في مستودع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكارنتينا نتيجة توقف مولدات الكهرباء بسبب نفاد المازوت، بحسب ما أفادت وكالة المركزية.

Advertisement