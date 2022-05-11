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لبنان

توقف العمل في مستودع الأدوية في الكرنتينا.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
11-05-2022 | 03:17
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توقف العمل في مستودع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكارنتينا نتيجة توقف مولدات الكهرباء بسبب نفاد المازوت، بحسب ما أفادت وكالة المركزية.
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