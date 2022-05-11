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لبنان

القصيفي دان قتل الزميلة ابوعاقله: سقطت شهيدة الواجب على أرض وطنها فلسطين

Lebanon 24
11-05-2022 | 03:34
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دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي "بشدة  قتل الزميلة الفلسطينية الصحافية الميدانية شيرين ابو عاقله، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، وإصابة الزميل علي السمودي، مراسل صحيفة " القدس" الفلسطينية بجراح خطرة ".  وقال في بيان: "لقد  استقرت رصاصة جانية في رأس ابو عاقله لتسقط شهيدة الواجب المهني على أرض وطنها فلسطين، وعلى مشارف جنين التي تتعرض يوميا لابشع انواع الممارسات يقدم عليها غاصب محتل".
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اضاف: "إن الزميلة ابو عاقله، هي من الصحافيات والاعلاميات العربيات اللواتي تميزن بقدر عال من المهنية والحرفية ، والحاضرة في كل الاستحقاقات، وكانت تتمتع بشجاعة وجرأة قل نظيرهما ، من دون أن تفقد موضوعيتها. وما كان ولاؤها لفلسطين ، وحبها لها، ووفاؤها لارضها، والتزامها قضيتها،  يوما موضع مساومة في قاموسها. ظلت بوصلتها دائما في هذا الاتجاه حتى الاستشهاد من أجل فلسطين وكرمى لقضيتها".  

وختم القصيفي معزيا نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عائلة الشهيدة ابو عاقله، والشعب الفلسطيني، متمنيا للزميل السمودي الشفاء العاجل، وداعيا "الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين، ومنظمات وهيئات حقوق الانسان الدولية والعربية إلى أوسع حملة لاستنكار الجريمة والتنديد بها، وتقديم الدعاوى ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية بغرض ادانتها على فعلتها المخزية والبشعة".
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