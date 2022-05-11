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لبنان

كتل هوائية "دافئة" محمّلة بالغبار بانتظارنا.. اليكم طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
11-05-2022 | 03:39
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
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وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة:  طقس ربيعي مستقر نسبياً  يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة وجافة محملة بالغبار نهار السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18 و 27 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، تنشط الرياح  أحيانًا في المناطق الشمالية، وتكون الرطوبة مرتفعة ما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

الخميس:  قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية، كما تنشط الرياح أحيانًا وتكون محملة بالغبار. 

 

- الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع:  جيّد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  

بين  45 و 80%.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  5,40        

- ساعة غروب الشمس:  19,29
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