الأسمر شكر لوزير المالية توقيعه مرسوم غلاء المعيشة

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أعلن الاتحاد العمالي العام أنه عقد اليوم صباحا اجتماع عمل في وزارة المالية بين وزير المال الدكتور يوسف خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر لبحث الأمور التي تتعلق بالعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.وشكر رئيس الاتحاد لوزير المالية توقيعه "مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص منذ يومين وإحالته على دولة رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه، وعلى البدء بدفع مستحقات القطاع العام من المبالغ المقطوعة المسماة مساعدات اجتماعية عن شهري كانون الثاني وشباط ٢٠٢٢ علما ان هذه المساعدات ستدفع ابتداء" من اليوم للعسكريين والمتقاعدين وسينتهي الدفع لكامل القطاع العام نهار الجمعة المقبل".وأشار الى أنه "تم الاتصال والتشاور خلال الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وعد: بتوقيع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص اليوم وبإحالته على مقام رئاسة الجمهورية وبتفعيل المفاوضات من أجل زيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص بأقرب فرصة ممكنة بعد استفحال الغلاء والارتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدماتية والتموينية والدوائية".وشكر رئيس الاتحاد لرئيس مجلس الوزراء "جهوده الدائمة بهذا الإطار في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".