المصورون الصحافيون دانوا قتل ابو عاقلة: ضريبة المهنة ان نكون شهداء الواجب والصورة

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دانت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، في بيان، "جريمة الاحتلال الاسرائيلي في حق الاعلام الفلسطيني المتكررة، وآخرها قتل الزميلة في قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة، مباشرة رغم وضعها لاشارة الصحافة، ولا يجب ان ينجو بفعلتهم الشنيعة".واذ اعربت عن "حزنها الشديد لاستشهاد الصحافية الفلسطينية أبو عاقلة"، رأت في جريمة القتل "استمراراً لسياسة إسرائيلية متجذرة في استهداف الشعب الفلسطيني والمراسلين والمصورين".ولفتت الى ان "جريمة اغتيال الصحافية ابو عاقلة ، تؤكد ان القرار الاسرائيلي يتعمد القتل لترهيب الصحافيين، ومنع الخبر والصورة وكل ما يكشف إرهاب الاحتلال".وقالت:"ان الشهيدة شيرين التي تتمتع بالتزام مهني وطني لا يفتقدها الإعلام الفلسطيني فقط ، بل كل الاعلام الحر والنزيه في العالم. انها ضريبة المهنة ان نكون شهداء الواجب والصورة والكلمة الحرة"، داعية الجسم الصحافي والاعلامي والنقابي المحلي العربي والعالمي، إلى "التنديد بجريمة الاغتيال وبالإرهاب الإسرائيلي المتواصل ضد الاعلام في فلسطين، معربة عن تضامنها مع زملائنا الاعلاميين في فلسطين".وختمت ب"التحية لروح الشهيدة شيرين التي قضت في سبيل الحقيقة".