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لبنان

الحاج حسن: وداعا للإعلامية المسكونة بعشق فلسطين

Lebanon 24
11-05-2022 | 04:54
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غرد وزير الزراعة  عباس الحاج حسن عبر حسابه على تويتر:" شيرين ابو عاقله شهيدة في طريق الحق والقدس. شهيدة الإعلام الملتزم. وداعا للإعلامية المسكونة بعشق فلسطين".
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