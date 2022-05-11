ميقاتي: ليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان

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أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين بالدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم، وهذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات".ودعا اللبنانيين الى "الاقدام على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين".موقف رئيس الحكومة جاء في السراي الحكومي. وقال: "إن اللبنانيين على مختلف الاراضي اللبنانية مدعوون يوم الاحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم. إن الحكومة، عبر وزارة الداخلية، اتخذت في لبنان، كما في الانتشار، كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء باصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لارائهم وتطلعاتهم".وقال الرئيس ميقاتي: "الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين بالدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم، وهذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات. فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين".