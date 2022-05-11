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لبنان

هل يمكن استعمال الهاتف النقال داخل قلم الاقتراع؟

Lebanon 24
11-05-2022 | 05:48
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أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بتوضيح حول منع الناخب من استعمال الهاتف النقال داخل قلم الاقتراع.
 
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