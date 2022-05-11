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لبنان

العاملون في الاعلام المرئي والمسموع دانوا اغتيال ابو عاقلة: جريمة موصوفة بدم بارد

Lebanon 24
11-05-2022 | 05:54
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دانت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان، في بيان، "الجريمة الموصوفة التي اقدم عليها الاحتلال الاسرائيلي باغتياله الزميلة الاعلامية شيرين ابو عاقله مراسلة قناة الجزيرة، وإصابة الزميل علي السمودي  مراسل صحيفة  القدس الفلسطينية بجراح خطرة،  بدم بارد  وبرصاص مباشر متعمد ودون اكتراث للحصانة المهنية التي يتمتع بها العاملون في القطاع الاعلامي  والتي كفلته القوانين المرعية الإجراء كافة". 
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وتابعت: "نتقدم من أسرة الزميلة ابو عاقلة المهنية ، وأسرتها العائلية بالتعزية ونطالب المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والإعلامية والحقوقية بمحاسبة الكيان المحتل على جريمته هذه، وألا تنسحب ازدواجية المعايير المعتمدة في التغاضي عن  تنفيذ الاحتلال الاسرائيلي  للقرارات الدولية، وفي مقدّمها احتلاله للأراضي الفلسطينية، الى التغاضي عن هذه الجريمة النكراء"،  مؤكدة انّ "عدم اتخاذ خطوات عملية تحمي الشعب الفلسطيني  بشرائحه كافة، لا سيما الاعلاميين، منهم سيكون حافزا ومشجعا للاحتلال الاسرائيلي في الإيغال في سفك دماء العزل والامنين من دون اي اعتبار لاي حسيب او رقيب".

       
المصدر: الوكالة الوطنية
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